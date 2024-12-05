GIUSEPPE LEANZA, DUE ANNI DOPO: PATERNÒ NON DIMENTICA

Sono passati due anni dal tragico incidente che ha segnato profondamente la comunità di Paternò e non solo. Giuseppe Leanza, un giovane di trent’anni, perse la vita in circostanze drammatiche mentre l...

Sono passati due anni dal tragico incidente che ha segnato profondamente la comunità di Paternò e non solo. Giuseppe Leanza, un giovane di trent’anni, perse la vita in circostanze drammatiche mentre lavorava a Borgo Panigale, nei pressi dell’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna.

Il ricordo di quella giornata è ancora vivo nella memoria collettiva. Chi ha conosciuto Giuseppe porta nel cuore il dolore per la sua perdita e sente ancora il vuoto lasciato dalla sua assenza.

A Paternò non vogliamo dimenticare, non solo per onorare Giuseppe, ma per trarre un insegnamento fondamentale: le tragedie come questa ci ricordano che spesso bastano pochi accorgimenti per salvarci da eventi così devastanti.

La domanda che ci poniamo è: come possiamo impedire che simili tragedie si ripetano? La risposta è chiara: la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta. Ogni lavoratore deve poter svolgere le proprie mansioni in un ambiente sicuro e tornare a casa ogni giorno sano e salvo.

Il sacrificio di Giuseppe è per tutti noi un appello a fare di più. Il suo ricordo ci spinge a lavorare per un futuro in cui la prevenzione sia la regola, affinché drammi come quello di Borgo Panigale non si ripetano mai più.

UNA COMMEMORAZIONE PER RICORDARE

Nel secondo anniversario della scomparsa di Giuseppe Leanza, giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 19:30, sarà celebrata una Santa Messa nella Chiesa di Santa Barbara a Paternò. Un momento di raccoglimento per rendere omaggio alla sua memoria.