GIUSEPPE LEANZA MUORE A 30 ANNI IN UN INCIDENTE SUL LAVORO A BOLOGNA

Si chiamava Giuseppe Leanza l'operaio di 30 anni che ha perso la vita ieri mattina a Bologna in un incidente sul lavoro. Di origine siciliana, e precisamente di Paternò (Catania) abitava in una casa in affitto a Zola Predosa, nel Bolognese. L’incidente è avvenuto sul tetto della Tacam, un’azienda che commercializza pneumatici, durante lavori di manutenzione del coperto.

Giuseppe sarebbe precipitato da un lucernaio facendo un volo di una decina di metri all’interno del capannone.

L’area dove si è verificato l’infortunio è stata posta sotto sequestro.

A quanto si apprende, gli accertamenti dei carabinieri e della medicina del lavoro puntano a chiarire quali siano state le carenze sotto il profilo della sicurezza che hanno portato alla caduta dell’uomo, che stava lavorando sul tetto del capannone ed è precipitato per una decina di metri dopo il cedimento di un lucernaio. L’area è stata posta sotto sequestro.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha espresso il proprio cordoglio e quello della città alla famiglia e agli amici della vittima. «Sul posto si sono recati anche il comandante della Polizia Locale Romano Mignani e il delegato al lavoro Sergio Lo Giudice - spiega una nota del Comune - per prendere cognizione diretta dell’accaduto. Confidiamo che il lavoro delle autorità inquirenti possa chiarire eventuali responsabilità e la dinamica dell’incidente. Come Comune e Città metropolitana ribadiamo il nostro impegno, insieme alle altre istituzioni, ai sindacati e al mondo delle imprese, affinché incidenti di questo genere non si ripetano».

Tanti i messaggi increduli degli amici in ricordo di Giuseppe.