GIUSEPPE SCHILLACI CONQUISTA IL BRONZO A MADRID SOTTO LA GUIDA DEL MAESTRO NANDO OLIVELLI
Un altro successo per Giuseppe Schillaci, l'atleta pluripremiato di Paternò, che ha aggiunto alla sua impressionante collezione di medaglie un bronzo nella gara internazionale tenutasi a Madrid lo scorso sabato 6 luglio.
Schillaci, noto per il suo impegno e dedizione, è riuscito a distinguersi in una competizione di altissimo livello, confermando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione.
L'atleta master, che vanta già sei titoli nazionali e due europei, continua a mettersi alla prova, mostrando una tenacia e una passione ineguagliabili per lo sport.
Dietro ogni grande atleta c'è spesso una figura altrettanto straordinaria.
In questo caso, il merito va anche al Maestro Nando Olivelli, il cui supporto e guida hanno giocato un ruolo fondamentale nel successo di Schillaci. Il Maestro Olivelli, riconosciuto per la sua competenza e capacità di allenare atleti di alto livello, è pure arbitro di fama mondiale. Ha saputo indirizzare e potenziare le capacità di Schillaci, preparando il campione a sfide sempre più impegnative.
Con l'ultima medaglia conquistata a Madrid, Schillaci non solo conferma il suo valore a livello internazionale, ma punta con decisione a nuovi obiettivi. Tra questi, il traguardo più ambizioso: i mondiali in Giappone del 2025. Un obiettivo che richiederà il massimo impegno, ma che con il sostegno del Maestro Olivelli, Schillaci è determinato a raggiungere.