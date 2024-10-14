GLI ALLIEVI ECCELLENZA 1984 DEL BELPASSO SI RITROVANO PER UNA RIMPATRIATA STORICA DOPO 40 ANNI

Venerdì sera, dopo 40 anni, si è svolta una straordinaria rimpatriata della squadra Allievi Eccellenza del 1984 del CC Belpasso.Quella squadra, che nella stagione 1984/85 ha collezionato tanti success...

Venerdì sera, dopo 40 anni, si è svolta una straordinaria rimpatriata della squadra Allievi Eccellenza del 1984 del CC Belpasso.

Quella squadra, che nella stagione 1984/85 ha collezionato tanti successi , si è ritrovata ancora una volta, con lo stesso entusiasmo di allora.

Nonostante il passare del tempo, i legami e l'amicizia tra i membri della squadra sono rimasti saldi, dimostrando che non era solo una squadra in campo, ma anche fuori.

L’evento si è tenuto a casa del "Kap" Mimmo Ferruccio, e, nel più autentico spirito siciliano, la serata è stata all’insegna della spensieratezza, con una super grigliata "arrusti e mangia", dove quasi tutti i vecchi compagni di squadra sono riusciti a partecipare.

Anche se il tempo ha lasciato qualche traccia, con barbe e capelli più bianchi, il clima era lo stesso di 40 anni fa: un'atmosfera di gioia, scherzi e ricordi condivisi.

I protagonisti di questa serata indimenticabile sono stati i membri della storica formazione:

Vito Confolone, Enzo Rapisarda, Caruso Giuseppe, Pappalardo Salvatore, Giuffrida Ninni, Cavallaro Roberto e Mario, Dino Rigoli, Lipera Antonio, Raffaele Arena, Pulvirenti Salvo, Pagliaro Salvo, Pulvirenti Michele (Bomber), Sinito Giuseppe, De Luca Giuseppe, Valenti Giovanni, Merennino Carmelo, Mimmo Ferruccio, il Kapitano, Alfio Barbagallo, l’allenatore e il mitico dirigente accompagnatore Arena Giovanni, il "papà" di tutti noi.

La squadra del 1984/85 ha scritto una pagina di storia nel campionato regionale Allievi Eccellenza, e questa serata ha dimostrato che quei momenti non sono mai stati dimenticati.

Ognuno ha contribuito a rendere speciale quella stagione, e 40 anni dopo, sono tornati insieme, non più come giovani promesse del calcio, ma come amici di una vita.

Un brindisi alla squadra che ha vinto tutto, ma soprattutto all’amicizia che, dopo 40 anni, è ancora forte e viva.