Gli alunni dell'I.C. Don Milani hanno portato in scena presso l'IPAB/S.Bellia una delle fiabe più amate dai Bambini "Il Mago di Oz".

Coadiuvati dall'Ass. ENOSIS, l'evento è stato realizzato in due giorni, 7 e il 9 Giugno all'interno del Salone/Teatro presente all'interno della struttura.

Un momento particolare e' stato dedicato al ricordo del Maestro/Artigiano Gaetano Virgillito scomparso nei mesi scorsi. In particolare i piccoli, hanno messo in esposizione un mosaico da loro completato e iniziato sotto la guida impeccabile del Maestro.

Presenti oltre gli anziani ospiti del S. Bellia, l'Ass ai servizi sociali Francesca Chirieleison e il Sindaco Nino Naso .

A conclusione dell'evento, il Sindaco di Paternò ha consegnato una targa ricordo alla vedova Virgillito , realizzata dall'Ass. ENOSIS per i meriti Artistici/Culturali che il valoroso Artigiano ha dimostrato nelle attività svolte e promosse dall'Associazione.