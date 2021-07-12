GLI AZZURRI ATTERRATI A CIAMPINO ALL’ALBA E ORA SONO IN HOTEL

La nazionale italiana di calcio vincitrice dell'europeo è rientrata da Wembley poco dopo le 6 del mattino all'aeroporto di Fiumicino attesi da circa 200 tifosi. Decine di operatori aeroportuali si son...

Successivamente gli Azzurri sono stati trasferiti all'hotel Parco dei Principi dove Giorgio Chiellini, è sceso dal pullman con una corona dorata in testa e la coppa in mano.

Nella giornata di oggi la Nazionale è attesa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale e dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Palazzo Chigi.

"Torniamo vincitori". Sergio Mattarella sale sul volo di Stato che lo riporta a Roma dopo la finale degli Europei vinta dagli Azzurri e trova ad accoglierlo l'equipaggio che espone una bandiera tricolore.

"Ci ha portato fortuna", hanno detto i comandanti dell'Aeronautica Militare. "Tutti quanti insieme abbiamo avuto fortuna, una vittoria bellissima", ha risposto Mattarella.

