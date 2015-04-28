Gli frana addosso una tettoia artigianale: muore 51enne

La tragedia è avvenuta nelle campagne di contrada Cisterna

95047.it La tragedia si è compiuta nel primo pomeriggio di oggi in un fondo privato di contrada Cisterna nelle campagne di Paternò. A. P. cinquantenne di Misterbianco aveva appena ultimato i propri lavori di pulizia dell’erba e stava riponendo il tosaerba sotto una tettoia di costruzione artigianale. Un riparo approssimato che all’improvviso è ceduto seppellendolo sotto una montagna di mattoni, calce e legna. I colpi più violenti lo hanno raggiunto alla testa. Per lui, purtroppo, non vi è stato nulla da fare. Una morte inesorabile. Sono stati i familiari della vittima a lanciare l’allarme: non vedendolo arrivare e con il telefonino che squillava a vuoto, hanno subito allertato i carabinieri.

Il magistrato di turno che ha analizzato il luogo della tragedia ha escluso qualsiasi pista dolosa.