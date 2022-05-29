GLI HACKER FILORUSSI A MINACCIARE L’ITALIA: «DOMANI FAREMO UN COLPO IRREPARABILE»

Dopo gli attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che hanno colpito diversi siti istituzionali nei giorni scorsi, gli hacker filorussi del gruppo KillNet tornano a minacciare l'Italia."30...

"30 maggio - 05:00 il punto d'incontro è l'Italia!', si legge in un messaggio postato su Telegram dal collettivo.

In un messaggio successivo Killnet ironizza: "sono sempre stato interessato a una domanda: la Russia generalmente supporta le nostre attività? Dal momento che faremo un colpo irreparabile in Italia a causa della guerra con Anonymous. Saremo almeno ricordati nella nostra terra natale?". In precedenza Anonymous aveva reso inaccessibile il sito dei filorussi 'killnet.ru', dichiarando guerra agli hacker 'rivali'.

Sugli attacchi dei giorni scorsi ha aperto un fascicolo d'indagine la procura di Roma che ha delegato gli accertamenti agli specialisti della Polizia postale. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, da parte sua, ha riferito che gli attacchi di tipo Ddos possono rendere indisponibili i siti per un certo periodo di tempo ma non intaccano l'integrità dei sistemi.

L'attenzione è comunque alta in vista di un possibile salto di qualità della campagna offensiva: aziende ed istituzioni sono state invitate ad elevare le difese telematiche contro il rischio intrusioni.

L'agenzia per la cybersicurezza conferma: rischio attacco imminente

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale attraverso lo Csirt, il Computer security incident response team, conferma l'allarme di un attacco hacker immimente: "Continuano a rilevarsi segnali e minacce di possibili attacchi imminenti ai danni, in particolare, di soggetti nazionali pubblici, soggetti privati che erogano un servizio di pubblica utilita' o soggetti privati la cui immagine si identifica con il paese Italia".