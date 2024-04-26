GLI ORGANI DI FRANCESCO CARUSO HANNO SALVATO SETTE VITE. UNO DEGLI ORGANI PRELEVATI A TRAPIANTATO A UNA BIMBA A TORINO

Un prelievo multi organo è stato eseguito all'ospedale San Vincenzo di Taormina da un 22enne morto per le ferite riportate in un incidente stradale.La donazione di cuore, fegato, reni e cornee, spiega...

La donazione di cuore, fegato, reni e cornee, spiega il commissario straordinario dell'Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha "permesso di salvare la vita a sette persone, compresa una bambina a Torino e ad altri pazienti dell'Ismett e del Civico di Palermo".

"La morte di Francesco Caruso, 22 anni, avvenuta qualche giorno fa, dopo uno scontro frontale sulla Statale 114 a Taormina, ha colpito tutta la comunità, ma il nobile gesto della famiglia che ha donato gli organi e la competenza dei medici del San Vincenzo di Taormina farà vivere 7 persone", aggiunge Cuccì che "si unisce al dolore della famiglia e si complimenta con l'equipe coordinata dal dottore Giuseppe Bova che ha eseguito l'intervento" e sottolinea "l'importanta della donazione degli organi per salvare vite".