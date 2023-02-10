GLI STATI UNITI HANNO ABBATTUTO UN OGGETTO NON MEGLIO IDENTIFICATO CHE VOLAVA AD ALTA QUOTA SOPRA L’ALASKA

Il Pentagono ha abbattuto un oggetto non identificato sopra l'Alaska giovedì sera su ordine di Joe Biden.Lo ha riferito il New York Times citando un funzionario dell'amministrazione, in un incidente c...

Il Pentagono ha abbattuto un oggetto non identificato sopra l'Alaska giovedì sera su ordine di Joe Biden.

Lo ha riferito il New York Times citando un funzionario dell'amministrazione, in un incidente che segue quello del pallone-spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti.

Poco dopo, il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby ha confermato l'abbattimento dell'oggetto, che volava a elevata altitudine sull'Alaska.

L'oggetto non identificato è stato abbattuto su ordine del presidente Joe Biden. "Lo descriviamo come un oggetto perché è la descrizione migliore al momento. Non sappiamo a chi appartiene", ha detto Kirby, spiegando che l'oggetto aveva delle dimensioni decisamente più piccole rispetto al pallone-spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti, descrivendolo come una "macchina di piccole dimensioni".

Secondo Kirby, l'oggetto volava a 40 mila piedi (12 mila metri) di altezza e avrebbe potuto mettere a rischio il traffico dell'aviazione civile, ed è stato abbattuto da un jet F-22 con un missile Sidewinder.