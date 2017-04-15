95047

GLI UOMINI DELLA POLIZIA DI STATO SULL’ETNA SALVANO TURISTI

15 aprile 2017 13:23
Gli  angeli  dell’Etna ancora una volta effettuano un salvataggio, parliamo degli uomini della Polizia di Stato addetti al Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna. Ieri mattina, il predetto personale è dovuto intervenire per un soccorso all’interno delle bocche eruttive dell’anno 2002 che si trovano a 2700 m.s.l.m., dove una giovane turista francese, dopo un salto di oltre 2 metri, si è procurata una lesione alla caviglia e al ginocchio sinistro.

Grazie a un veicolo speciale cingolato, che i Rangers della Protezione Civile hanno dato in uso alla Polizia di Stato, il personale è riuscito ad arrivare sul luogo impervio dell’accaduto. Intercettata la giovane donna, che con non poche difficoltà sono riusciti a raggiungere dopo un tragitto a piedi, l’hanno immobilizzata e trasportata a valle del ripido pendio dove si trovavano le predette bocche eruttive. Qui giunti, con la collaborazione del personale del Corpo Forestale, è stata infine caricata sul citato mezzo cingolato e trasportata fino a quota 1900 m.s.l.m. dove veniva affidata alle cure del personale sanitario del 118 e, successivamente, trasportata in ospedale.

Il servizio di sicurezza e soccorso in montagna, espletato da personale specializzato della Polizia di Stato coordinato dal Centro Addestramento Alpino di Moena e attivato dalla Questura di Catania è stato istituito per pattugliare, vigilare, e  far osservare le ordinanze sindacali regolanti i vari divieti imposti.

