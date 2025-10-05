Goldrake torna in TV: da oggi Rai 2 in versione restaurata

Dal 5 ottobre 2025 torna su Rai 2 il leggendario UFO Robot Goldrake, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua prima messa in onda in Giappone. Un ritorno atteso da milioni di fan in tutto...

Dal 5 ottobre 2025 torna su Rai 2 il leggendario UFO Robot Goldrake, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua prima messa in onda in Giappone. Un ritorno atteso da milioni di fan in tutto il mondo, che segna un vero e proprio evento televisivo e culturale.

La serie animata, basata sul manga creato da Go Nagai, fu trasmessa per la prima volta in Italia il 4 aprile 1978, sempre su Rai 2, diventando in pochissimo tempo un fenomeno di massa e conquistando intere generazioni di bambini e ragazzi. Goldrake non fu soltanto un cartone animato di successo, ma diede vita a un autentico “anime boom”, aprendo la strada ad altri capolavori dell’animazione giapponese e diventando uno dei simboli più amati della cultura pop.

Domenica 5 ottobre, alle ore 19:00, andranno in onda i primi due episodi in versione completamente restaurata, in una collocazione oraria pensata per coinvolgere sia i nostalgici di ieri che le nuove generazioni curiose di scoprire le avventure di Actarus e del suo robot spaziale. La programmazione prevede la trasmissione dei 71 episodi classici e di 3 episodi inediti mai andati in onda sulla Rai, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza visiva rinnovata e fedele all’originale.

Le puntate saranno proposte con colori vividi, dettagli migliorati e con i titoli italiani storici, accompagnati dalla celebre sigla che ancora oggi è impressa nella memoria collettiva, composta da Vince Tempera e Massimo Luca, con testi di Luigi Albertelli.

Goldrake racconta la lotta epica di Actarus, principe di un pianeta distrutto dalle forze malvagie del crudele Re Vega, costretto a rifugiarsi sulla Terra e a difenderla con l’aiuto del suo robot. Una storia di coraggio, amicizia e sacrificio che continua a emozionare e che ha lasciato un’impronta profonda nell’immaginario collettivo, diventando anche un simbolo della capacità dell’animazione di trattare temi universali.

Gli episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, offrendo così la possibilità di rivedere e collezionare questa straordinaria avventura in qualsiasi momento.

Il ritorno di Goldrake non è soltanto un omaggio a uno dei più grandi classici dell’animazione, ma rappresenta anche un modo per celebrare la memoria storica e la forza della cultura pop, capace di unire generazioni diverse in un’unica, grande emozione televisiva.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di lunga data e per chi, per la prima volta, vorrà scoprire il fascino senza tempo del robot “miracolo di elettronica, ma un cuore umano ha”.