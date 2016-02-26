Google Play continua ad essere invaso da trojan di tipo “porn clicker”

Si chiamano porn clicker e sono i protagonisti di una nuova campagna malware che sta invadendo il Play Store di Google.A lanciare l’allarme è la nota compagnia di sicurezza ESET che sottolinea come og...

Si chiamano porn clicker e sono i protagonisti di una nuova campagna malware che sta invadendo il Play Store di Google.

A lanciare l’allarme è la nota compagnia di sicurezza ESET che sottolinea come ogni settimana almeno dieci di questi trojan, nascosti più o meno abilmente in applicazioni che hanno scopi completamente diversi, riescano a superare i controlli di Google e finire nel Play Store.

Mediamente ognuna delle 343 applicazioni malevole è stata scaricata 3600 volte con il risultato di aver infettato oltre un milione di utenti. Solitamente i creatori di questi malware mascherano le loro creazioni sfruttando l’interesse per alcune tipologie di applicazioni , specialmente giochi.

Una volta installate le applicazioni generano guadagni attraverso diverse piattaforme di advertising e provocano il più delle volte dei fastidiosi rallentamenti per l’utente, anche se nei casi più pericolosi possono essere rubati i dati personali dell’utente.

Secondo ESET una delle armi migliori per difendersi dai trojan è il metodo del punteggio assegnato alle applicazioni. Se un gioco o una utility hanno un punteggio basso, solitamente è sinonimo di applicazione pericolosa, che non fa quello che promette. Il consiglio rimane sempre lo stesso, non scaricate applicazioni da siti non sicuri e prestate attenzione ai voti assegnati all’applicazione o gioco che state installando.

Un numero eccessivo di giudizi negativi è solitamente sinonimo di malware.