Governo, oggi pomeriggio alle 14 conferenza stampa Draghi
l Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 14.00 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Lo rende noto Palazzo Chigi.
La conferenza sarà in concomitanza con l’arrivo dei dati della cabina di regia che segneranno il passaggio di alcune regioni in zona arancione e la conferma di altre in zona rossa.
Non circolano dettagli sui contenuti della conferenza stampa, ma si ipotizza che il Presidente del Consiglio Mario Draghi possa anticipare le misure del dopo Pasqua (che dovrebbero essere convogliate in un nuovo Decreto), anche in relazione alla riapertura delle scuole in zona rossa.