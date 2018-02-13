GRAMMICHELE: Assaltarono villa, picchiando e rapinando due anziani
Alle prime luci dell’alba, a conclusione di complessa attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Grammichele, coadiuvati dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone,...
A cura di Redazione
13 febbraio 2018 20:00
- Alle prime luci dell’alba, a conclusione di complessa attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Grammichele, coadiuvati dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 26enne Dario AMATO e del 24enne Gaetano GULLÈ entrambi del posto.
Contestualmente, i militari della Stazione di Milano-Vigentino notificavano la medesima ordinanza al 24enne Frenk DI STEFANO, attualmente detenuto nel carcere di Milano Opera.
Grazie agli opportuni approfondimenti investigativi svolti dai Carabinieri della città esagonale, condivisi appieno dall’Autorità Giudiziaria, i tre personaggi sono considerati gli autori materiali dell’efferata rapina avvenuta nel febbraio del 2015 ai danni di una anziana coppia di Grammichele; quel giorno i criminali, assieme ad altri due complici, si introdussero nel cortile della villa dei coniugi e, dopo averli attesi al rientro, sotto la minaccia di una pistola, li picchiarono, costringendoli ad entrare nell’immobile ed a consegnare loro del denaro ed altri gioielli, non risparmiando nemmeno la fede nunziale della donna.
Di vitale importanza investigativa sono state le tracce di DNA rilevate sul bicchiere utilizzato da uno dei malviventi per sorseggiare un liquore presente sul piano bar del soggiorno delle vittime, mentre gli altri complici erano intenti a rovistare nell’abitazione.
I tre soggetti sono quindi accusati di rapina in concorso pluriaggravata per aver commesso il fatto:
- con armi ed in più persone travisate;
- in uno dei luoghi che trova tutela nell’art. 624 bis (edificio destinato a privata dimora);
ai danni di un ultrasessantacinquenne (l’uomo, all’epoca dei fatti, aveva 68 anni);
dopo aver posto le vittime in stato di incapacità di volere e di agire.
Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati associati al carcere di Caltagirone.