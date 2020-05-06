95047

GRAMMICHELE, GIRAVA CON LA PISTOLA NELLA CINTOLA SENZA PORTO D’ARMI: DENUNCIATO

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2020 16:17
I Carabinieri della stazione di Grammichele hanno denunciato un 42enne del posto, per porto abusivo di armi.

L’uomo è stato fermato dai militari di pattuglia per un normale controllo in piazza Carafa.

Mostrando un certo nervosismo, è stato sottoposto a perquisizione al termine della quale i carabinieri gli hanno rinvenuto indosso una pistola semiautomatica marca Astra, modello Cub, calibro 6.35, completa di caricatore contenente 6 cartucce (arma per la quale era autorizzato per la sola detenzione).

La pistola è stata sequestrata, mentre si è proceduto al ritiro cautelare di 2 fucili da caccia cal. 12, regolarmente detenuti.

 

