GRAMMICHELE: INTERVENGONO PER UN INCENDIO E SCOPRONO UN DEPOSITO ABUSIVO DI ROTTAMI: DENUNCIATO IL PROPRIETARIO DEL FONDO

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno denunciato un pregiudicato del posto, di anni 67, per la gestione di rifiuti speciali senza autorizzazione.I militari intervenuti in contrada Terravec...

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno denunciato un pregiudicato del posto, di anni 67, per la gestione di rifiuti speciali senza autorizzazione.

I militari intervenuti in contrada Terravecchia – Largo Occhiolà, agro del comune di Grammichele, per il propagarsi di un incendio che ha interessato una vasta porzione di macchia mediterranea, dopo lo spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco, hanno scoperto all’interno del fondo agricolo di proprietà del 67enne, il deposito illegale di autovetture da rottamare ed altre tipologie di rifiuti speciali.

L’area, estesa per circa 1.500 mq, è stata posta sotto sequestro al fine di poterla bonificare, scongiurando così un ulteriore pericolo per la salute pubblica dovuto all’inquinamento delle falde acquifere.