GRAMMICHELE: Lite in famiglia finisce nel sangue, padre uccide un figlio e ne ferisce un altro
Tragedia familiare a Grammichele in provincia di Catania.Un 77enne, Saverio Ansaldi, ha ucciso a coltellate il figlio 46enne Graziano e ha ferito gravemente con la stessa arma un altro figlio, Aurelio...
A cura di Redazione
08 aprile 2018 18:40
Tragedia familiare a Grammichele in provincia di Catania.
Un 77enne, Saverio Ansaldi, ha ucciso a coltellate il figlio 46enne Graziano e ha ferito gravemente con la stessa arma un altro figlio, Aurelio, di 43 anni, al culmine di una lite nella loro abitazione di Grammichele, nel Catanese.
Sul posto per le indagini i carabinieri che hanno arrestato l'uomo.
(ANSA)