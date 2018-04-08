GRAMMICHELE: Lite in famiglia finisce nel sangue, padre uccide un figlio e ne ferisce un altro

Tragedia familiare a Grammichele in provincia di Catania.Un 77enne, Saverio Ansaldi, ha ucciso a coltellate il figlio 46enne Graziano e ha ferito gravemente con la stessa arma un altro figlio, Aurelio...

A cura di Redazione 08 aprile 2018 18:40

