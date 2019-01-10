GRAMMICHELE: Occupano abusivamente casolare rubando anche energia elettrica pubblica, manette per due rumeni
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza Cornel DAINEANU cl.68 e Tudorel CHIRITA cl.61, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato e invasione di terreni ed edifici.
I due, si erano impadroniti illegalmente di un casolare ubicato in via Dalia di proprietà di due cittadini di Grammichele, trasformandolo nella loro residenza abituale con tanto di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, così come accertato dai militari con la preziosa collaborazione dei tecnici dell’Enel.
Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.