GRAMMICHELE: OCCUPANO ABUSIVAMENTE UN CASOLARE “ALLACCIANDOLO” ANCHE ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA: MANETTE PER DUE ROMENI

03 settembre 2018 14:10
I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno arrestato nella flagranza due 50enni di origine romena, di cui uno già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato e invasione di terreni ed edifici.
Durante un servizio di perlustrazione eseguito nelle campagne di Grammichele, i militari hanno ispezionato un casolare, apparentemente disabitato, all’interno del quale contrariamente vi abitavano due cittadini romeni, i quali, illegalmente, se ne erano appropriati fornendolo di arredi e di energia elettrica sottratta dalla pubblica illuminazione.
L’immobile è stato restituito agli ignari proprietari, due anziani del posto, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.

