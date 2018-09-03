GRAMMICHELE: OCCUPANO ABUSIVAMENTE UN CASOLARE “ALLACCIANDOLO” ANCHE ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA: MANETTE PER DUE ROMENI

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno arrestato nella flagranza due 50enni di origine romena, di cui uno già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuti responsabili di furto aggrava...

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno arrestato nella flagranza due 50enni di origine romena, di cui uno già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato e invasione di terreni ed edifici.

Durante un servizio di perlustrazione eseguito nelle campagne di Grammichele, i militari hanno ispezionato un casolare, apparentemente disabitato, all’interno del quale contrariamente vi abitavano due cittadini romeni, i quali, illegalmente, se ne erano appropriati fornendolo di arredi e di energia elettrica sottratta dalla pubblica illuminazione.

L’immobile è stato restituito agli ignari proprietari, due anziani del posto, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.