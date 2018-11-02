Arrestato dai carabinieri Gesualdo Montemagno, di 34 anni, gia' sorvegliato speciale, di Grammichele.E accusato di avere strappato le collanina al collo di una donna di 87 anni che era andata a trovar...

Arrestato dai carabinieri Gesualdo Montemagno, di 34 anni, gia' sorvegliato speciale, di Grammichele.

GRAMMICHELE: RAPINA E FERISCE UN'ANZIANA CHE ANDAVA AL CIMITERO, ARRESTATO

E accusato di avere strappato le collanina al collo di una donna di 87 anni che era andata a trovare al cimitero il marito morto in occasione della commemorazione dei defunti; non ha esitato a trascinarla facendolo cadere per terra. L'uomo e' stato arrestato per rapina aggravata, lesioni personali e violazione della sorveglianza speciale. La vittima che e' stata sottoposta a un intervento chirurgico per una frattura al femore, dovuta alla caduta, si trova ancora ricoverata all'ospedale Gravina di Caltagirone.