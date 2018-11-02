GRAMMICHELE: RAPINA E FERISCE UN'ANZIANA CHE ANDAVA AL CIMITERO, ARRESTATO
Arrestato dai carabinieri Gesualdo Montemagno, di 34 anni, gia' sorvegliato speciale, di Grammichele.E accusato di avere strappato le collanina al collo di una donna di 87 anni che era andata a trovar...
Arrestato dai carabinieri Gesualdo Montemagno, di 34 anni, gia' sorvegliato speciale, di Grammichele.
E accusato di avere strappato le collanina al collo di una donna di 87 anni che era andata a trovare al cimitero il marito morto in occasione della commemorazione dei defunti; non ha esitato a trascinarla facendolo cadere per terra. L'uomo e' stato arrestato per rapina aggravata, lesioni personali e violazione della sorveglianza speciale. La vittima che e' stata sottoposta a un intervento chirurgico per una frattura al femore, dovuta alla caduta, si trova ancora ricoverata all'ospedale Gravina di Caltagirone.