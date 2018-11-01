GRAMMICHELE: RAPINANO IN SERIE UN PANIFICIO ED UNA PIZZERIA, ARRESTATO

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 19enne Joshua MONTALBANO del posto, poiché ritenuto responsabile del concorso in rapina aggravata.Nella tarda serata di ieri, i d...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 19enne Joshua MONTALBANO del posto, poiché ritenuto responsabile del concorso in rapina aggravata.

Nella tarda serata di ieri, i due malviventi, giunti a bordo di una utilitaria, armati di pistola (una scacciacani) e coltello, con il volto parzialmente travisato da berretti ed occhiali da sole, hanno fatto prima irruzione in una panetteria di piazza Dante dove, sotto la minaccia delle armi, si facevano consegnare parte dell’incasso, per poi fuggire via e colpire in sequenza una pizzeria di Corso Cavour dove, addirittura, si impossessavano del registratore di cassa fuggendo a piedi per le vie limitrofe.

I militari, intervenuti sul posto grazie alle telefonate formulate dalle vittime al 112, grazie alle testimonianze rese dalle stesse e da alcuni presenti, avvalendosi della profonda conoscenza dell’humus criminale operante nella zona, hanno iniziato una vera e propria caccia all’uomo indirizzata verso l’abitazione di uno dei due criminali, catturato proprio mentre affrettatamente tentava di rientrare in casa dove, nelle vicinanze, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato le armi utilizzate nonché gli indumenti indossati per compiere la rapina.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone, mentre sono in corso degli approfondimenti investigativi per addivenire all’identità dell’altro rapinatore.