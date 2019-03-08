GRAMMICHELE: RUBAVANO AL SUPERMERCATO CON LA MUTA DA SUB
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza i rumeni BOGHEAN MARIUS CONSTANTIN cl.91 e NECUALE LIVIU ALEXANDRU cl.88, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.
Dotati entrambi di una particolare tuta elastica, che gli permetteva di nascondere la merce rubata nell’esercizio commerciale di turno, ieri sera, sono stati colti sul fatto da una pattuglia dell’Arma, impegnata nel controllo del territorio, mentre nel parcheggio di un supermercato di via Dei Monti Iblei caricavano in auto diverse bottiglie di alcolici poco prima sottratte dall’esercizio commerciale.
La refurtiva è stata restituita all’avente diritto, le tute sequestrate, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.