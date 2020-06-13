GRAMMICHELE: SEQUESTRATA UNA DISCARICA ABUSIVA: TRE LE PERSONE DENUNCIATE

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno denunciato marito e moglie, rispettivamente di anni 40 e 34, nonché il padre 58enne della donna, poiché ritenuti responsabili di avere esercitato l’attività...

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno denunciato marito e moglie, rispettivamente di anni 40 e 34, nonché il padre 58enne della donna, poiché ritenuti responsabili di avere esercitato l’attività di gestione di rifiuti senza autorizzazione.

I militari, intervenuti a seguito di un incendio, già domato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vizzini (CT), propagatosi in contrada Saie del comune di Grammichele, hanno accertato come le fiamme avevano interessato anche un fondo agricolo della superficie di circa 5.000 mq, con annessa abitazione e ulteriore stabile adibito ad officina, di proprietà dei citati coniugi.

Dall’ispezione dei luoghi si è scoperto che all’interno del terreno i tre denunciati avevano nel tempo depositato, creando di fatto una discarica abusiva, diversi rifiuti speciali, quali elettrodomestici e bombole del gas, nonché 18 autoveicoli parzialmente smontati, dei quali 9 avvolti completamente dalle fiamme. L’area è stata posta sotto sequestro.