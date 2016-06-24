Gran finale per l'Università della Terza età
Chiusura dell'anno accademico al Centro "Un nonno per amico
L’UTE è una realtà ormai riconosciuta ed apprezzata nel territorio, grazie alla qualità dell’offerta formativa nei vari ambiti: artistico, letterario, musicale, giuridico, scientifico allestita dal Comune di Paternò, assessorato alla Dignità della persona ed infanzia.
È stato un pomeriggio di coinvolgimento e festa quello di curato dal professore Giuseppe Di Dio, uno dei docenti e scandito da momenti dedicati alla musica con l’artista paternese Rita Corsaro, alla danza con l’insegnate Tonino Fallica, alla poesia e alle canzoni siciliane con i poeti Giacomo Pistorio e Giovanna Finocchiaro e l’arte della recitazione grazie alla presenza degli attori C. Gargano, O. Sinatra e M.G.Gatto del Circolo Progressisti “G. Salamone” di Belpasso. A conclusione sono stati consegnati gli attestati di frequenza agli studenti del corso accademico.
Presenti, alla consegna, il sindaco Mauro Mangano e l’assessore Salvatore Galatà.