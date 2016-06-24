Gran finale per l'Università della Terza età

Chiusura dell'anno accademico al Centro "Un nonno per amico

Università della Terza Età 95047.it Cala il sipario per l’anno accademico 2015/2016 dell’Università della Terza età. Questo pomeriggio l’evento di chiusura all’interno del centro anziani di via Alcide De Gasperi “Un nonno per amico”. Un anno positivo per le molteplici iniziative, programmate ed attuate con appassionato impegno, che hanno consentito all’UTE di conseguire risultati socio-culturali interessanti ed importanti.

L’UTE è una realtà ormai riconosciuta ed apprezzata nel territorio, grazie alla qualità dell’offerta formativa nei vari ambiti: artistico, letterario, musicale, giuridico, scientifico allestita dal Comune di Paternò, assessorato alla Dignità della persona ed infanzia.

È stato un pomeriggio di coinvolgimento e festa quello di curato dal professore Giuseppe Di Dio, uno dei docenti e scandito da momenti dedicati alla musica con l’artista paternese Rita Corsaro, alla danza con l’insegnate Tonino Fallica, alla poesia e alle canzoni siciliane con i poeti Giacomo Pistorio e Giovanna Finocchiaro e l’arte della recitazione grazie alla presenza degli attori C. Gargano, O. Sinatra e M.G.Gatto del Circolo Progressisti “G. Salamone” di Belpasso. A conclusione sono stati consegnati gli attestati di frequenza agli studenti del corso accademico.

Presenti, alla consegna, il sindaco Mauro Mangano e l’assessore Salvatore Galatà.