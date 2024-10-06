GRANDE AFFLUENZA PER LA SAGRA DEL PISTACCHIO

Prima domenica di grande affluenza.Il pistacchio verde di Bronte dop, in pratica, ha nuovamente vinto la sua prima sfida. Complice la bella giornata, sono stati tantissimi che hanno deciso di fare una...

Il pistacchio verde di Bronte dop, in pratica, ha nuovamente vinto la sua prima sfida. Complice la bella giornata, sono stati tantissimi che hanno deciso di fare una passeggiata fuori porta a Bronte per assaggiare il pistacchio.

E la città li ha ripagati con il gusto dell’Oro verde e tanta musica. Particolarmente apprezzati “I Pensiero” ovvero la cover dei Pooh sabato sera, per un fine settimana che non ha tradito le attese.

Ha funzionato anche il piano della viabilità con i bus navetta più piccoli ed agili nel traffico per raggiungere i parcheggi.

Ed in giro per la Sagra abbiamo incontrato visitatori venuti da ogni parte della Sicilia, ma anche molti stranieri. “E’ arrivato – ci hanno detto alcuni turisti - il momento di assaggiare il vero pistacchio direttamente a Bronte”.

“Questa è una festa popolare che attrae tanti turisti. – ha affermato l’on. Giuseppe Castiglione in giro fra gli stand – Una festa che mette al centro il nostro pistacchio cui è legata la nostra agricoltura e diverse attività economiche che hanno fatto crescere Bronte”.

“La Sagra è una garanzia! – ha esclamato il sindaco Pino Firrarello – Non ha bisogno di costosi concerti di attrazione nazionale. La gente arriva da tutte le parte per il nostro pistacchio”.

E fra le tante iniziative domenicali la “Passeggiata in rosa per la vita”, con le socie della Fidapa di Bronte, presieduta da Vincenza Carroccio, che hanno sfilato in rosa per promuovere la prevenzione dei tumori femminili.

Fra loro gli assessori Angelica Prestianni e Maria de Luca: “La prevenzione a 360 gradi contro i tumori. – ha affermato l’assessore Prestianni – Le mamme e le donne in generale, fra i tanti impegni, non abbiamo il tempo per la prevenzione, ma dobbiamo ricordarci che può salvarci la vita”.

“Una iniziativa lodevole da parte della Fidapa – ha aggiunto l’assessore De Luca – Così in gruppo vestite di rosa ci facciamo notare, riuscendo a diffondere il messaggio”.