GRANDE ATTESA PER LA SFIDA TRA IL PATERNO' E L'ENNA
La vigilia della tanto attesa partita tra Enna e Paternò, che potrebbe decidere le sorti del campionato di Eccellenza siciliana, è carica di tante aspettative e preparativi intensi.
Dopo la rifinitura presso lo stadio Falcone Borsellino questa mattina, la squadra si prepara ad andare in ritiro nel primo pomeriggio per concentrarsi al meglio sull'importante sfida di domani.
Nonostante l'impegno della Coppa Italia di mercoledì, i ragazzi sono in ottima forma e tutti disponibili, con un umore positivo e una grande determinazione per affrontare Enna.
L'amministratore delegato Francesco di Perna, ci dichiara che la squadra si avvicina alla partita con rispetto per un avversario forte, ma con consapevolezza delle proprie potenzialità. La squadra è concentrata come sempre e pronta a dare il massimo in campo per conquistare i tre punti.