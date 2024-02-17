GRANDE ATTESA PER LA SFIDA TRA IL PATERNO' E L'ENNA

La vigilia della tanto attesa partita tra Enna e Paternò, che potrebbe decidere le sorti del campionato di Eccellenza siciliana, è carica di tante aspettative e preparativi intensi.Dopo la rifinitura...

A cura di Redazione 17 febbraio 2024 09:43

Condividi