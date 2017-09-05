GRANDE FRATELLO VIP 2017, ECCO I CONCORRENTI
Si parte l'11 settembre su Canale 5. Alla conduzione sempre Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini. Nella Casa entreranno attori, ex tronisti, sportivi, showgirl e una coppia di fratelli. E non sono escluse sorprese
Dopo tante indiscrezioni sui concorrenti, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha deinitivamente dato notizia del cast ufficiale.
Tra i concorrenti c'è il conduttore Marco Predolin, il cantante Cristiano Malgioglio, la modella Aida Yespica, la showgirl Carmen di Pietro e la modella Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che parteciperà con il fratello Jeremias come unico concorrente.
A questi vip, già rodati con partecipazioni pregresse ai reality show de 'La Talpa' e 'L'isola dei famosi', si aggiungono il comico Gianluca Impastato, la pallavolista Veronica Angeloni, le attrici Serena Grandi e Simona Izzo, l'attore Lorenzo Flaherty, il produttore di vino Ignazio Moser (figlio del campione di ciclismo Francesco) e il conduttore Daniele Bossari.
Da Uomini e Donne l’ex tronista-modello Luca Onestini insieme alla fidanzata di Andrea Damante, Giulia de Lellis (esperta di tendenze)
Grande Fratello Vip 2017: l’elenco dei concorrenti
Veronica Angeloni
Daniele Bossari
Giulia De Lellis
Carmen Di Pietro
Lorenzo Flaherty
Serena Grandi
Simona Izzo
Gianluca Impastato
Aida Yespica
Cristiano Malgioglio
Ignazio Moser
Luca Onestini
Marco Predolin
Cecilia e Jeremias Rodriguez