GRANDE FRATELLO VIP 2017, ECCO I CONCORRENTI

Si parte l'11 settembre su Canale 5. Alla conduzione sempre Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini. Nella Casa entreranno attori, ex tronisti, sportivi, showgirl e una coppia di fratelli. E non s...

Si parte l'11 settembre su Canale 5. Alla conduzione sempre Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini. Nella Casa entreranno attori, ex tronisti, sportivi, showgirl e una coppia di fratelli. E non sono escluse sorprese

Dopo tante indiscrezioni sui concorrenti, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha deinitivamente dato notizia del cast ufficiale.

Tra i concorrenti c'è il conduttore Marco Predolin, il cantante Cristiano Malgioglio, la modella Aida Yespica, la showgirl Carmen di Pietro e la modella Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che parteciperà con il fratello Jeremias come unico concorrente.

A questi vip, già rodati con partecipazioni pregresse ai reality show de 'La Talpa' e 'L'isola dei famosi', si aggiungono il comico Gianluca Impastato, la pallavolista Veronica Angeloni, le attrici Serena Grandi e Simona Izzo, l'attore Lorenzo Flaherty, il produttore di vino Ignazio Moser (figlio del campione di ciclismo Francesco) e il conduttore Daniele Bossari.

Da Uomini e Donne l’ex tronista-modello Luca Onestini insieme alla fidanzata di Andrea Damante, Giulia de Lellis (esperta di tendenze)

Grande Fratello Vip 2017: l’elenco dei concorrenti

Veronica Angeloni

Daniele Bossari

Giulia De Lellis

Carmen Di Pietro

Lorenzo Flaherty

Serena Grandi

Simona Izzo

Gianluca Impastato

Aida Yespica

Cristiano Malgioglio

Ignazio Moser

Luca Onestini

Marco Predolin

Cecilia e Jeremias Rodriguez