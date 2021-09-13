GRANDE FRATELLO VIP, STASERA LA PRIMA PUNTATA

Grande Fratello Vip, ci siamo. Da stasera il reality di Canale 5 torna in tv con due appuntamenti settimanali (lunedì e venerdì). Un gruppo eterogeneo di vip composto da 22 concorrenti è pronto a varc...

Grande Fratello Vip, ci siamo. Da stasera il reality di Canale 5 torna in tv con due appuntamenti settimanali (lunedì e venerdì). Un gruppo eterogeneo di vip composto da 22 concorrenti è pronto a varcare la "porta rossa" della Casa di Cinecittà, inaugurando la sesta edizione del programma prodotto da Endemol Shine Italy e condotto, per la terza volta, da Alfonso Signorini.

Al suo fianco, una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

CONCORRENTI

Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti sono pronti a mettersi in gioco senza contatti diretti e influenze esterne.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall'una di notte).

Inoltre è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l'app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

Il gruppo di autori, coordinato da Andrea Palazzo, è composto da: Fausto Enni, Alfonso Signorini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Irene Ghergo, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza e Alessandro Santucci.

Il produttore esecutivo RTI è Lino Tatalo, il produttore esecutivo Endemol Shine Italy è Alessio De Luca, la regia dello studio è affidata ad Alessio Pollacci, quella della Casa a Marco Fuortes.