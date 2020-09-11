GRANDE GESTO DI BONTÀ' DI UNA FAMIGLIA PATERNESE

Il bene si fa in silenzio, dice un vecchio proverbio, ma a volte, vedere certi gesti, fa riempire il cuore di Gioia. Proprio un fatto accaduto a Paternò, ci ha spinti a scrivere queste poche righe. Un...

Il bene si fa in silenzio, dice un vecchio proverbio, ma a volte, vedere certi gesti, fa riempire il cuore di Gioia. Proprio un fatto accaduto a Paternò, ci ha spinti a scrivere queste poche righe. Una famiglia che festeggia il 18° compleanno del figlio, come tanti, con tanto cibo e che alla fine della serata si accorge che il cibo rimasto è così tanto da non sapere che fare. Ma proprio in quel momento, alla famiglia del festeggiato viene una meravigliosa idea. Invece di buttare tutto quel ben di Dio, decidono di portarlo alla Casa Famiglia sita in via Vittorio Emanuele, così da aiutare chi sta peggio di noi. Così, si carica tutto in macchina e si parte, con i gestori della Casa Famiglia contenti di avere ricevuto dei doni inaspettati. Un piccolo gesto, ma importante e che soprattutto può servire da esempio in futuro. Noi di 95047 ringraziamo gli autori del gesto, che sono voluti rimanere anonimi, e siamo felici di essere stati testimoni della bontà gratuita di onesti cittadini. E’ questa la Paternò che vogliamo vivere e raccontare. Quella di una comunità che nonostante tutto si aiuta e che compie gesti simili. Meditate, anzi meditiamo, con un po’ di impegno tutti possiamo contribuire a rendere il mondo migliore. Anche con piccoli gesti come questo. LUIGI SAITTA