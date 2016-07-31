Il grande impegno dei volontari: il Tribunale dei diritti del malato aprirà ogni giorno

Presente per denunciare eventuali casi di malasanità ma anche le efficienze. La battaglia di CittadinanzAttiva, del Comitato e delle associazioni: “L’ospedale deve tornare al centro”

95047.it Non è una notizia da poco. In un momento storico nel quale l’attenzione verso l’ospedale di Paternò è ridotta al minimo, quella dell’apertura del Tribunale dei diritti del malato è una notizia quantomeno da accogliere con orgoglio. Un baluardo di coraggio vista anche la decisione delle associazioni che compongono il gruppo di CittadinanzAttiva e il Comitato per l’ospedale di Paternò, di far sì che lo sportello dedicato a cittadini e utenti venga aperto ogni giorno: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

“E’ uno sforzo importante - racconta Orazio Lopis, segretario cittadino di CittadinanzAttiva -: ma che andava garantito perchè il nostro ospedale deve tornare al centro. Le parole ormai sono inutili e servono solo e soltanto i fatti”.

Già. I fatti. Come quelli legati a quei 630 mila euro per la riqualificazione del “Santissimo Salvatore” promessi un anno e mezzo fa e mai arrivati e sui quali il Comitato sta dando battaglia. L’apertura del Tribunale, intanto, significa denunciare eventuali disfunzioni o casi di malasanità e prevede anche un’assistenza legale. Lo sportello si trova al terzo piano ed il numero di telefono attraverso il quale è possibile entrare in contatto con i volontari è 095.7975235

“La salute va salvaguardata con ogni mezzo. E’ un nostro diritto - spiega la responsabile del Tribunale, Maria Tortomasi -: vogliamo instaurare un rapporto di collaborazione anche con l’Asp. Siamo convinti che su questi temi occorre un rilancio che coinvolga tutti: è l’unico modo per provare a rilanciare la sanità del territorio”. Nella sede vi è anche la presenza dell’Avulss mentre la grande generosità di Apas e Misericordia ha permesso che il Tribunale restasse aperto ogni giorno. Avanti così. L’impegno paga sempre.