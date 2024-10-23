GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO MEETING DI CALISTHENICS A PATERNÒ

Paternò - Domenica 20 ottobre 2024, presso i locali della Marletta E-Space Multisport, si è svolto il Primo Meeting di Calisthenics organizzato da Antonella Raciti, pluricampionessa nazionale e intern...

Paternò - Domenica 20 ottobre 2024, presso i locali della Marletta E-Space Multisport, si è svolto il Primo Meeting di Calisthenics organizzato da Antonella Raciti, pluricampionessa nazionale e internazionale, nonché insegnante presso la rinomata struttura sportiva di Paternò. L'evento ha accolto atleti e atlete provenienti da tutta la Sicilia, con partecipanti di alto livello da Palermo, Ragusa e Siracusa, tra cui campioni nazionali, internazionali e persino un campione del mondo.

Il Meeting ha rappresentato un grande successo, non solo per la partecipazione straordinaria, ma anche per la qualità delle esibizioni che hanno messo in risalto il talento e la dedizione di atleti di calibro internazionale. La giornata è stata un inno allo sport, all'impegno e alla disciplina, valori fondamentali del Calisthenics.

Tra i presenti all'evento, Antonio Grassini, responsabile OPES per Catania e provincia, ha assistito all'incontro (presente nella seconda foto), confermando l'importanza dell'evento per la promozione dello sport a livello territoriale.

L'incontro è stato accolto con entusiasmo e ha suscitato ammirazione sia tra i partecipanti che tra il pubblico, sottolineando l'importanza di eventi sportivi di questo tipo per la crescita del movimento a livello locale. La struttura della Marletta E-Space Multisport, dotata di attrezzature omologate per il Calisthenics, si è dimostrata all'altezza, fornendo un ambiente sicuro e professionale per l'evento.

Con questa iniziativa, si spera di lanciare un messaggio di ispirazione per i nuovi atleti e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa disciplina.