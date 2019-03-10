95047

GRANDE SUCCESSO PER IL WUSHU TEAM DI ROBERTO ARCIFA

10 marzo 2019 15:08
GRANDE SUCCESSO PER IL WUSHU TEAM DI ROBERTO ARCIFA -
Si sono svolti, a Misterbianco nella palestra della scuola Pitagora si è svolta la 31° edizione della Coppa Primavera 2019 di Wushu.

Il Wushu Team di Roberto Arcifa che si allena presso le palestre A.S.D Libellule ( Belpasso ) e A.S.D. E-motion Fintess Club ( Motta Sant'Anastasia ) ha partecipato all'evento organizzato dal settore Arti Marziali del Comitato Provinciale "ASC Catania".

Misurandosi con atleti di grande spessore tecnico atletico è riuscito a conquistare 19 medaglie suddivise in:

5 medaglie d'oro, 4 medaglie d'argento, 10 medaglie di bronzo.

  • Loris Di Maio: 1 medaglia d'oro ( A.S.D Libellule )
  • Adriano Paglia: 1 medaglia d'argento ( A.S.D. E-motion Fintess Club )
  • Ariel Pirello: 1 medaglia di bronzo ( A.S.D. E-motion Fintess Club )
  • Roberta Santangelo: 1 medaglia d'oro ( A.S.D. E-motion Fintess Club )
  • Leon Pirello: 1 medaglia di bronzo ( A.S.D. E-motion Fintess Club )
  • Angelo Sergi: 1 medaglia di bronzo ( A.S.D. E-motion Fintess Club )
  • Alberto Druzzetta: 1 medaglia di bronzo ( A.S.D. E-motion Fintess Club )
  • Damiano Barbagallo: 1 medaglia d'oro ( A.S.D Libellule )
  • Lorenzo Barbagallo: 1 medaglie di bronzo ( A.S.D Libellule )
  • Diego Di Maio: 1 medaglie di bronzo ( A.S.D Libellule )
  • Domenico Caudullo: 1 medaglia d'argento e 1 medaglie di bronzo ( A.S.D Libellule )
  • Ruggero Santangelo: 2 medaglie d'oro ( A.S.D. E-motion Fintess Club )
  • Rebecca Chisari: 1 medaglia d'argento e 1 medaglia di bronzo ( A.S.D Libellule )
  • Santi Di Maio: 1 medaglia d'argento e 1 medaglia di bronzo ( A.S.D Libellule )
  • Giordano Scarpello: 1 medaglia di bronzo ( A.S.D Libellule )

