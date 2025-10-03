Grande successo per la Festa dei Nonni promossa da Enosis: un abbraccio tra generazioni nel cuore di Paternò

PATERNÒ – Due giorni all’insegna delle emozioni, dei sorrisi e della dolcezza quelli organizzati dall’Associazione Enosis per celebrare la Festa dei Nonni, con un’iniziativa speciale dal titolo “Aperi...

PATERNÒ – Due giorni all’insegna delle emozioni, dei sorrisi e della dolcezza quelli organizzati dall’Associazione Enosis per celebrare la Festa dei Nonni, con un’iniziativa speciale dal titolo “AperiNonni”, pensata per valorizzare il legame unico tra nonni e nipoti.

Il programma è iniziato sabato con il laboratorio creativo “Mani in pasta”, che ha visto i bambini protagonisti assoluti: guidati dai volontari, i piccoli hanno realizzato dolci da donare ai propri nonni. Un gesto semplice ma ricco di amore e significato, che ha reso la ricorrenza ancora più autentica e sentita.

Per l’occasione, la sede dell’associazione si è trasformata in un vero e proprio luogo di incontro, festa e condivisione. Nonni, genitori e bambini hanno vissuto momenti di gioia e partecipazione, accolti dal calore dei volontari di Enosis.

L’entusiasmo dei più piccoli ha incontrato la saggezza e la tenerezza dei nonni, dando vita a un ponte tra generazioni che ha reso l’atmosfera intensa, emozionante e ricca di umanità.

A coronare l’evento, l’estrazione di tre premi offerti dalla ditta “La Dahlia Blu”, che ha aggiunto ulteriore entusiasmo e partecipazione alla serata.

Ancora una volta, Enosis ha dimostrato come Piazza Indipendenza possa diventare uno spazio vivo, capace di ospitare iniziative che puntano all’inclusione sociale, alla valorizzazione delle relazioni umane e alla rinascita di luoghi urbani spesso dimenticati ma pieni di potenzialità.

Un ringraziamento speciale è andato a volontari, famiglie, nonni e bambini che hanno reso possibile questa festa.

Perché – come hanno ricordato gli organizzatori – “l’amore che unisce le generazioni è il dono più grande che possiamo celebrare”.