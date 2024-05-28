GRANDE SUCCESSO PER LA LATIN LIFE DANCE DI PATERNÒ

La scorsa domenica, il panorama della danza siciliana ha visto uno degli eventi più prestigiosi dell'anno, con una competizione che ha radunato oltre 500 partecipanti provenienti da tutta Italia. Con...

La scorsa domenica, il panorama della danza siciliana ha visto uno degli eventi più prestigiosi dell'anno, con una competizione che ha radunato oltre 500 partecipanti provenienti da tutta Italia. Con un pannello giudicante di altissimo livello, la competizione ha rappresentato una vera e propria vetrina del talento emergente nel mondo della danza latina.

In questo contesto, le allieve del corso Latin Life Dance, guidata dai maestri Luca Virgillito ed Erika Ercolese, hanno dimostrato che con dedizione e talento si possono raggiungere traguardi straordinari in tempi relativamente brevi. Le performance delle giovani ballerine hanno messo in luce l'unione di squadra e la passione che animano questa scuola.

Ecco i risultati delle allieve che, dopo mesi di intenso lavoro, hanno ottenuto risultati di rilievo:

3 Mesi di Lavoro:

Lucia Gulisano : Semifinalista nella categoria 10/12 Latin Style Tecnica ChaChaCha

: Semifinalista nella categoria 10/12 Latin Style Tecnica ChaChaCha Ginevra Asero :

: Semifinalista nella categoria 8/9 Latin Style Tecnica Samba

4° classificata nella categoria 8/9 Latin Style Tecnica ChaChaCha

5 Mesi di Lavoro:

Giuliana Morabito :

: Semifinalista nella categoria 8/9 Latin Style Tecnica Samba

Semifinalista nella categoria 8/9 Latin Style Tecnica Rumba

5° classificata nella categoria 8/9 Latin Style Tecnica ChaChaCha

Sofia Paterniti :

: Semifinalista nella categoria 13/14 Latin Style Tecnica Samba

Semifinalista nella categoria 13/14 Latin Style Tecnica Jive

Alba Condorelli :

: Semifinalista nella categoria 13/14 Latin Style Tecnica Samba

Semifinalista nella categoria 13/14 Latin Style Tecnica ChaChaCha

12° classificata nella categoria 13/14 Latin Style Tecnica Rumba

Questi risultati sono una testimonianza del lavoro intenso e dell'impegno delle allieve, nonché della competenza e della passione dei loro maestri. La Latin Life Dance di Paternò continua a crescere e a distinguersi nel panorama della danza italiana, dimostrando che con il giusto mix di talento, dedizione e passione, i risultati non tardano ad arrivare.