GRANDINATA A ROCCALUMERA: SI SPALA IL GHIACCIO PER LIBERARE LE STRADE
Una bufera di pioggia e grandine ha colpito nella notte appena trascorsa il messinese e in particolare la località di Roccalumera, sul litorale ionico della Sicilia. La grandinata ha assunto intensità...
Una bufera di pioggia e grandine ha colpito nella notte appena trascorsa il messinese e in particolare la località di Roccalumera, sul litorale ionico della Sicilia. La grandinata ha assunto intensità e proporzioni eccezionali, creando uno spesso manto ghiacciato al suolo, ancora visibile questa mattina.
Danni ingenti si registrano a diverse abitazioni, alle strade, alla segnaletica e ai cartelloni pubblicitari, non soltanto a Roccalumera ma anche nei comuni vicini, come S.Teresa, Furci, Nizza, S.Alessio, Forza d’Agrò. Diverse strade sono state chiuse al traffico.