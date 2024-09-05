GRANDINATA AD ACI SANT'ANTONIO: CROLLANO LE LUMINARIE

Un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento si è registrato nel primo pomeriggio nei paesi etnei e nell’Acese. I centri più colpiti sono Trecastagni, Nicolosi, Pedara e Acireale. Una...

I centri più colpiti sono Trecastagni, Nicolosi, Pedara e Acireale. Una forte grandinata ha colpito Aci Sant’Antonio, dove il vento ha abbattuto diverse luminarie in piazza Maggiore e ai Quattro Canti (video CMS – Centro Meteorologico Siciliano). Il crollo ha divelto alberi e pali dell’illuminazione, danneggiando le auto parcheggiate in zona.

È stato soprattutto il forte vento ad arrecare i maggiori danni ad Aci Sant’Antonio, dando vita a una vera e propria tempesta.

Da rilevare la caduta di alberi, in particolare un grande pino su via Oasi si è squarciato ed è crollato su un’abitazione e in strada. E ancora un altro albero è crollato vicino alla circonvallazione e per la mole ha compromesso il traffico veicolare. Sospese le manifestazioni previste per la serata in centro e nelle frazioni. Sono tre le persone che hanno riportato lievi ferite, medicate nell’ospedale di Acireale.

Diverse le richieste di intervento dei vigili del fuoco anche nell’Acese per danni da allagamenti, alberi pericolanti e dissesti statici.

A Riposto il nucleo sommozzatori ha soccorso un automobilista rimasto in panne sotto un cavalcavia allagato.