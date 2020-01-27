GRANDISSIMO SUCCESSO PER IL PRIMO TROFEO CARPFISHING THE RIVER AL PONTE BARCA
Grandissimo successo per il 1° trofeo The River, torneo di pesca sportiva , cattura e rilascio, con la tecnica del carp fishing, che si è svolto nel week end a “Ponte Barca”, hanno partecipato 9 coppie provenienti dalle province di: Catania, Siracusa ed Enna.
Il delegato provinciale Francesco Gravina, ha espresso il suo ringraziamento, a nome dell’associazione alla Città metropolitana di Catania, all'associazione Fipsas e alle guardie venatorie Enalpesca x il supporto alla manifestazione.
Prossimo appuntamento in primavera.