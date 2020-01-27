95047

GRANDISSIMO SUCCESSO PER IL PRIMO TROFEO CARPFISHING THE RIVER AL PONTE BARCA

Grandissimo successo per il 1° trofeo The River, torneo di pesca sportiva , cattura e rilascio, con la tecnica del carp fishing, che si è svolto nel week end a “Ponte Barca”, hanno partecipato 9 coppi...

A cura di Redazione Redazione
27 gennaio 2020 20:19
GRANDISSIMO SUCCESSO PER IL PRIMO TROFEO CARPFISHING THE RIVER AL PONTE BARCA -
News
Sport
Condividi

Grandissimo successo per il 1° trofeo The River, torneo di pesca sportiva , cattura e rilascio, con la tecnica del carp fishing, che si è svolto nel week end a “Ponte Barca”, hanno partecipato 9 coppie provenienti dalle province di: Catania, Siracusa ed Enna.

Il delegato provinciale Francesco Gravina, ha espresso il suo ringraziamento, a nome dell’associazione alla Città metropolitana di Catania, all'associazione Fipsas e alle guardie venatorie Enalpesca x il supporto alla manifestazione.

Prossimo appuntamento in primavera.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047