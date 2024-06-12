GRANDISSIMO SUCCESSO PER "MUSCO IN SCENA" AL TEATRO V. BELLINI DI CATANIA, PROTAGONISTA LA PATERNESE NATOLI

Ieri sera, il Teatro V. Bellini di Catania è stato il palcoscenico di un evento straordinario: "Musco in Scena". L'evento, messo in scena dall'Orchestra, Coro e Danzatori dell’I.O.S. “Angelo Musco”, h...

Ieri sera, il Teatro V. Bellini di Catania è stato il palcoscenico di un evento straordinario: "Musco in Scena". L'evento, messo in scena dall'Orchestra, Coro e Danzatori dell’I.O.S. “Angelo Musco”, ha riscosso un enorme successo, incantando il pubblico presente.

Sotto la direzione dei docenti coordinati dal Preside Mauro Mangano, l'esibizione ha proposto un programma musicale vario e coinvolgente, con brani di celebri compositori come Bellini, Bizet, Tchaikovsky, Bernstein, Rota, Morricone, Jenkins e Spampinato.

Tra le numerose performance, ha brillato particolarmente l’esecuzione della "Carmen" di Bizet, interpretata dalla talentuosa soprano paternese Mariagrazia Natoli, che ha saputo emozionare e trasportare il pubblico con la sua voce potente e raffinata.

L'evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, che ha voluto essere presente per celebrare e sostenere questa manifestazione culturale di alto livello.

La serata ha dimostrato come la passione e l'impegno possano creare momenti di grande bellezza e di alto valore artistico, arricchendo la vita culturale della città di Catania.