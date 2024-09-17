GRAVE AGGRAVAMENTO PER TOTÒ SCHILLACI: L'EX CALCIATORE RICOVERATO IN PNEUMOLOGIA

Si sono aggravate nelle ultime ore le condizioni di Salvatore "Totò" Schillaci, l'ex calciatore famoso per i suoi trionfi con la nazionale italiana, la Juventus e l'Inter. Schillaci, che era stato ric...

Si sono aggravate nelle ultime ore le condizioni di Salvatore "Totò" Schillaci, l'ex calciatore famoso per i suoi trionfi con la nazionale italiana, la Juventus e l'Inter. Schillaci, che era stato ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale Civico, aveva mostrato segni di miglioramento nei giorni scorsi, come confermato dai medici che lo seguivano.

Tuttavia, il suo stato di salute è precipitato negli ultimi tempi.

Il bomber, noto per il suo straordinario contributo alla vittoria dell'Italia nella Coppa del Mondo del 1990, ha visto le sue condizioni deteriorarsi rapidamente, suscitando grande preoccupazione tra i fan e i suoi cari. I medici, che inizialmente avevano espresso un cauto ottimismo, stanno ora lavorando intensamente per stabilizzare la situazione del calciatore.

La comunità sportiva e i tifosi di tutto il mondo si uniscono in un pensiero positivo per Schillaci, sperando in una rapida ripresa e offrendo il loro supporto in questo momento difficile.

Resteremo aggiornati sugli sviluppi e auguriamo a Totò Schillaci una pronta e completa guarigione.