GRAVE INCIDENTE A BELPASSO: GIOVANE ESTRATTO DALL'AUTO DOPO SCHIANTO VIOLENTO

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 15 lungo via Papa Giovanni Paolo II, la circonvallazione di Belpasso, nei pressi della villa comunale. Un giovane di 22 anni, residente a Belpasso, mentre era alla guida di una Lancia Y, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro il muro di una proprietà privata.

L'impatto è stato estremamente violento, tanto che il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Tempestivo è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a estrarre il giovane dall'auto, mettendo in sicurezza la scena dell'incidente.

I soccorsi sono stati prontamente chiamati, e sul luogo è giunta un'ambulanza del Servizio 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito e, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato all'ospedale San Marco di Catania per ulteriori accertamenti.

Secondo le prime informazioni, fortunatamente il giovane non avrebbe riportato ferite gravi, anche se le sue condizioni necessitano di monitoraggio.

Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Al momento, non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Paternò per effettuare gli accertamenti necessari.

L'incidente ha causato forti rallentamenti al traffico nel tratto interessato. Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l'area, è stata necessaria una chiusura parziale della carreggiata, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito.

Le autorità locali hanno rinnovato l'invito a guidare con maggiore prudenza, soprattutto nei tratti più trafficati o potenzialmente pericolosi, al fine di evitare ulteriori episodi simili.