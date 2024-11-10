GRAVE INCIDENTE A BELPASSO: SCONTRO FRONTATE TRA DUE 500, DUE FERITI

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente si è verificato sulla strada provinciale SP3, nelle vicinanze del centro commerciale “Etnapolis”. Si è trattato di uno scontro frontale tra due Fiat 500.Le d...

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente si è verificato sulla strada provinciale SP3, nelle vicinanze del centro commerciale “Etnapolis”. Si è trattato di uno scontro frontale tra due Fiat 500.

Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’impatto sia avvenuto in prossimità di una curva, causando un urto talmente violento da far esplodere gli airbag di entrambi i veicoli.

Immediato è stato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze per prestare le prime cure alle persone coinvolte nell’incidente.

Secondo un bilancio provvisorio, due persone sono rimaste ferite in modo serio. Entrambe sono state stabilizzate sul luogo dell’incidente, per poi essere trasportate presso strutture ospedaliere.

Una delle persone coinvolte è stata trasferita in condizioni gravi al Policlinico di Catania per gli accertamenti e le cure del caso. Il tratto di strada è rimasto chiuso al transito in entrambe le direzioni per permettere le operazioni in totale sicurezza.