GRAVE INCIDENTE A GRAVINA DI CATANIA: AUTO SI RIBALTA IN VIA GRAMSCI, DONNA FERITA
Grave incidente a Gravina di Catania, precisamente in Via Gramsci. Una Peugeot 208, condotta da una donna, ha perso il controllo del veicolo, terminando la sua corsa con l'auto ribaltata.
Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma non si esclude il coinvolgimento di altri mezzi.
Immediato l'intervento dei soccorsi: un'ambulanza del 118 è giunta sul posto per prestare le prime cure alla conducente, che è stata successivamente trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento, non si conosce la prognosi della donna.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del veicolo.
La Polizia Municipale, anch'essa presente, ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.
L'incidente ha causato notevoli rallentamenti lungo il tratto di strada interessato, con ripercussioni sul traffico locale per diverse ore.