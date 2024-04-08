GRAVE INCIDENTE A MISTERBIANCO, SOCCORSI SUL POST0

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, 08 aprile 2024, intorno alle ore 12:30 in via Felice Fontana, nei pressi dello svincolo d'immissione per la Circonvallazione di Catania, nel territorio di...

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, 08 aprile 2024, intorno alle ore 12:30 in via Felice Fontana, nei pressi dello svincolo d'immissione per la Circonvallazione di Catania, nel territorio di Misterbianco.

Due autovetture si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento, causando gravi danni e feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, poiché si registra almeno un ferito grave, il quale sembra aver riportato lesioni serie.

La polizia locale è intervenuta per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e avviare le procedure di rito. Nel frattempo, il tratto stradale coinvolto sta subendo notevoli ripercussioni sul traffico.

Aggiornamenti seguiranno.