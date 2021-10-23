GRAVE INCIDENTE A MISTERBINACO IN VIALE DEL COMMERCIO, CODE LUNGHISSIME DIREZIONE CATANIA

AGGIORNAMENTO ORE 21.50DOPPIO INCIDENTE SULLA SS121 IL TRAFFICO È TORNATO ALLA NORMALITÀDoppio incidente nella serata di oggi, 23 ottobre 2021, sulla ss121 il piu' grave si è verificato in Viale del...

AGGIORNAMENTO ORE 21.50

DOPPIO INCIDENTE SULLA SS121 IL TRAFFICO È TORNATO ALLA NORMALITÀ

Doppio incidente nella serata di oggi, 23 ottobre 2021, sulla ss121 il piu' grave si è verificato in Viale del Commercio nei pressi dello svincolo per la tangenziale di Catania / Circonvallazione di Catania.

Ad essere coinvolti secondo le prime informazioni un autovettura ed uno scooter, ad avere la peggio il centauro che a causa dell'impatto è caduto violentemente a terra.

L'uomo è stato immediatamente soccorso da un ambulanza che è intervenuta e dopo le prime cure del caso è stato trasferito in ospedale per le cure del caso.

Avrebbe riportati delle ferite abbastanza gravi, al momento non si conosce la prognosi esatta.

Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica e per la gestione del traffico che sta subendo notevoli rallentamenti.

Un tamponamento senza feriti gravi si è verificato invece sempre nella stessa direzione nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia.

Al momento che stiamo scrivendo la coda inizia nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO