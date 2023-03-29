Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 29 marzo 2023 in territorio di Motta Sant'Anastasia.Il sinistro che ha coinvolto, secondo le primissime informazioni un autovettura ed un scooter...

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 29 marzo 2023 in territorio di Motta Sant'Anastasia.

Il sinistro che ha coinvolto, secondo le primissime informazioni un autovettura ed un scooter si è verificato sulla sp 12ii in contrada Sieli, la strada che da Misterbianco si collega al comune di Motta Sant'Anastasia.

Nel sinistro, il conducente dello scooter , è rimasto ferito in modo grave.

VIsta la gravità delle ferite riportate, sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato in un terreno nei pressi del sinistro.

L'uomo dopo aver essere stato stabilizzato da un ambulanza che ha raggiunto il luogo dell'incidente è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non si conosce la prognosi.

Traffico al momento congestionato nel tratto interessato dal sinistro in entrambi del direzioni.

Sul posto i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro

GRAVE INCIDENTE A MOTTA SANT’ANASTASIA – ELISOCCORSO SUL POSTO 1/2 Successivo »

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO