GRAVE INCIDENTE A PALAZZOLO, SEI FERITI NELLO SCONTRO TRA AUTO E AMBULANZA

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera poco prima della mezzanotte sulla SP229/i, in contrada Palazzolo, nei pressi dell'ex ristorante "Amico Fritz", nel territorio di Belpasso.

Per cause ancora in fase di accertamento, un violento scontro ha coinvolto un'ambulanza e una Fiat 500X. L'impatto è stato talmente violento che l'ambulanza ha terminato la sua corsa contro un muretto che delimita la carreggiata, abbattendo anche uno specchio parabolico per la sicurezza stradale.

Nell'auto, invece, gli airbag si sono attivati automaticamente a causa della forza dell'urto. Il bilancio dell'incidente è grave: sei persone sono rimaste ferite.

Tra queste, secondo le informazioni attualmente disponibili, vi sono quattro operatori dell'ambulanza e i due occupanti, due donne, della Fiat 500X.

Tutti i feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale. Al momento, però, non si conoscono ancora le loro condizioni di salute o le eventuali prognosi. Nonostante l'ora tarda e la scarsa circolazione di veicoli, l'incidente ha causato rallentamenti sulla strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, insieme alle forze dell’ordine, per fornire assistenza e avviare le indagini necessarie a ricostruire la dinamica del sinistro. La strada è rimasta parzialmente bloccata per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino della sicurezza della carreggiata.

Le autorità invitano alla prudenza e ricordano l'importanza del rispetto delle norme del codice della strada per evitare simili tragedie. La SP229/i è stata riaperta al traffico solo nelle prime ore del mattino.