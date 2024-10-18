95047

GRAVE INCIDENTE A PATERNÒ: AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN MURO IN VIA BALATELLE

AGGIORNAMENTOUna donna ferita è il bilancio dell'incidente che si è verificato nella serata di oggi 18 ottobre 2024 in via Balatelle, a Paternò.La donna immediatamente soccorsa dopo le prime cure del...

A cura di Redazione Redazione
18 ottobre 2024 20:43
GRAVE INCIDENTE A PATERNÒ: AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN MURO IN VIA BALATELLE -
News
Condividi

AGGIORNAMENTO

Una donna ferita è il bilancio dell'incidente che si è verificato nella serata di oggi 18 ottobre 2024 in via Balatelle, a Paternò.

La donna immediatamente soccorsa dopo le prime cure del caso sul posto è stata trasferita all'ospedale per le cure del caso, fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze, illeso il conducente del mezzo.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un palo della pubblica illuminazione

Paternò - Pochi minuti fa si è verificato un grave incidente stradale in via Balatelle, a Paternò.

Secondo le prime informazioni, il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa della forte pioggia che sta colpendo la zona.

L'auto è finita violentemente contro un palo della pubblica illuminazione, senza coinvolgere altri mezzi nel sinistro.

Sul posto sono già presenti le squadre di soccorso, impegnate a prestare assistenza alle persone coinvolte.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento e si attendono ulteriori dettagli sullo stato dei feriti.

Il traffico nella zona è attualmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.

La notizia è in aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047