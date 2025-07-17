GRAVE INCIDENTE A PATERNÒ: CICLISTA IN RIANIMAZIONE, PROGNOSI RISERVATA. IN CORSO LE RICERCHE DEL PIRATA DELLA STRADA

Paternò, 17 luglio 2025 – Restano gravi le condizioni del 62enne di Paternò rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale lungo il ponte Barca. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è ar...

Paternò, 17 luglio 2025 – Restano gravi le condizioni del 62enne di Paternò rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale lungo il ponte Barca. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è arrivato in ospedale in codice rosso per politrauma ed è stato trasferito in Rianimazione, dove si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate gravi, a causa di un trauma cranico e toracico.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, il ciclista sarebbe stato investito da un mezzo in transito, il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Quando la polizia municipale è giunta sul posto, ha trovato solo la bicicletta del ferito riversa sull’asfalto. Il veicolo coinvolto, così come il conducente, non erano presenti. Pare che il responsabile si sia allontanato subito dopo l’impatto, facendo perdere le proprie tracce.

A causa della gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il velivolo ha inizialmente tentato di atterrare nelle vicinanze del luogo dell’incidente, ma per motivi di sicurezza ha preferito dirigersi verso il campo sportivo “Falcone Borsellino”, dove è avvenuto l’atterraggio in sicurezza. Dopo la stabilizzazione da parte del personale sanitario del 118, il ciclista è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove ha ricevuto le prime cure specialistiche.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare il conducente del mezzo coinvolto. La viabilità nella zona ha subito disagi durante le operazioni di soccorso e di rilievo.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.