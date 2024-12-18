GRAVE INCIDENTE A PATERNÒ: COINVOLTI DUE MINICAR E UN’AUTO, DUE GIOVANI IN OSPEDALE

Paternò, 18 dicembre 2024 – Un grave incidente si è verificato oggi intorno alle 13:00 in via Palmiro Togliatti, una strada parallela al Corso del Popolo.Nel sinistro sono rimaste coinvolte due minica...

Paternò, 18 dicembre 2024 – Un grave incidente si è verificato oggi intorno alle 13:00 in via Palmiro Togliatti, una strada parallela al Corso del Popolo.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due minicar e una Opel Astra, che si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, intervenuta tempestivamente per i rilievi del caso.

A seguito dell’impatto, è stato necessario l’intervento di due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Secondo le prime informazioni, due ragazzi sono rimasti feriti.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, entrambi sono stati trasferiti in ospedale: uno di loro è stato portato al San Marco di Catania per ulteriori accertamenti e le necessarie cure mediche.

Al momento, le prognosi dei feriti non sono state rese note.

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità..